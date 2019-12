Der deutsche Leitindex habe die untere Grenze des zuletzt gebrochenen Konsolidierungsbereichs bei 13.150 Punkten nicht überwinden können und scheine eine neue Handelsspanne zwischen 13.050 und 13.150 Punkten gefunden zu haben. Daher sollte das Verhalten an diesen technischen Marken genauestens beobachtet werden. Erwähnenswert sei, dass die Bullen an der 100-Stunden-Linie gescheitert seien. Der gleitende Durchschnitt liege derzeit bei 13.120 Punkten und diene als kurzfristiger Widerstand.



BMW (ISIN DE0005190003 / WKN 519000) habe im November 225.600 Fahrzeuge verkauft, dies entspreche einem Anstieg von 1,4% im Jahresvergleich. Den größten Zuwachs hätten Elektrofahrzeuge verzeichnet (Kategorie bestehend aus Elektrofahrzeugen und Hybridfahrzeugen), da die Verkäufe in diesem Segment auf 17.480 (18,4% im Jahresvergleich) gestiegen seien. Andererseits habe sich MINI mit einem Rückgang von 6,8% im Jahresvergleich am schlechtesten entwickelt.



ANALYSTENREAKTIONEN:



- Fresenius Medical sei durch Morgan Stanley von "equal-weight" auf "underweight" herabgestuft worden. Das Kursziel sei auf 61,00 EUR festgelegt worden.

- Die Deutsche Lufthansa sei durch MainFirst von "neutral" auf "outperform" angepasst worden. Das Kursziel sei auf 19,00 EUR festgelegt worden.

- Siemens Healthineers sei durch Morgan Stanley mit einem Kursziel von 39,00 EUR auf "underweight" und durch die Commerzbank mit einem Kursziel von 45,00 EUR auf "hold" herabgestuft worden. (06.12.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindices notieren am letzten Handelstag der Woche höher, so die Experten von XTB.Die Aktien aus Großbritannien und den Niederlanden würden sich am besten entwickeln, während der polnische WIG20 der einzige große europäische Index sei, der einen Rückgang verzeichne. Auch der DAX steige, da die Anleger die schwachen Daten zur Industrieproduktion zu ignorieren scheinen.