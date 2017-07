Der DAX sei heute morgen bei 12.239 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er sei damit 15 Punkte unter dem TS/WS von Freitag Abend und 212 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung am Freitag morgen gestartet.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über der 12.230-Punkte-Marke zu schieben und zu etablieren. Gelinge dies, so könnten sie im Nachgang versuchen, die 12.250/52, die 12.263/65 und dann die 12.278/80 bzw. die 12.289/92 Punkte zu erreichen. Laufe der DAX heute bis in den Bereich der 12.289/292 Punkte, so könnten sich hier Rücksetzer einstellen. Gelinge es ihm sich über diese Marke zu schieben, wären die 12.305/10 Punkte der nächste Anlaufbereich, der bei dynamischen Aufwärtsimpulsen auch direkt angelaufen werden könne. Gelinge es dem DAX sich über die 12.310 Punkte schieben, so wäre der nächste Anlaufbereich bei 12.323/25, 12.338/40 und dann bei 12.349/52 Punkten zu suchen.



Könne der DAX sich heute nicht über der 12.230-Punkte-Marke etablieren, so könnten Rücksetzer einstellen, die zunächst bis 12.218/15 bzw. bis 12.212/10 Punkte gehen könnten. Schaffe der DAX es nicht, sich hier zu erholen, so könnten sich weiter Abgaben einstellen, die bis 12.193/90 Punkten und dann weiter bis zum TT von Freitag gehen könnten. Im Bereich der 12.190/80 Punkte bestünden gute Chancen auf Erholung. Würden diese sich aber nicht einstellen, so könnten die 12.167/65, die 12.153/50 und dann die 12.125/23 Punkte erreicht werden. Bei 12.153/50 als auch bei 12.125/23 Punkten bestünden Chancen der Erholung. Würden diese aber nicht gelingen, so könnte der DAX die 12.108/05, die 12.098/95 und dann die 12.078/75 Punkte erreichen. Bei dynamischen Abgaben wären auch die 12.058/50 Punkte erreichbar.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX sien heute bei 12.271/93 als auch bei 12.310/21/56/84 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 12.402/28/47/58 als auch bei 12.506 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 12.239/20/01 als auch bei 12.178/66/31 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 12.094/72/31 als auch bei 11.978 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/aufwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



12.290 (12.325) bis 12.177 (12.075) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (24.07.2017/ac/a/m)





Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist am Freitag morgen bei 12.447 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de".Mit Aufnahme des Xetra-Handels sei es zunächst an die 12.400 Punkte gegangen, wo sich der DAX habe erholen können. Die Bullen hätten den Index bis an den Bereich der 12.460/65 Punkte geschoben. Hier sei es aber, trotz einiger Versuche, dann nicht weiter gegangen. Der DAX sei im Nachgang dessen in dynamischen Impulsen abgerustcht. Er habe die 12.390-Punkte-Marke unterschritten und sei dann weiter bis an die 12.320 Punkte gerutscht. Hier sei es zu einer Stabilisierung, aber zu keiner Erholung gekommen. Der Index habe am Nachmittag weiter nachgegeben. Die wichtige US bei 12.310 Punkten habe nicht gehalten - der Rücksetzer seien dann bis 12.180 Punkten gegangen. Hier sei die Stabilisierung und die anschließende Erholung gelungen, die bis Handelsschluss an die 12.250 Punkte gelaufen sei. Der DAX sei bei 12.254 Punkten aus dem Wochenhandel gegangen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite vermutet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 12.465/67 Punkte nicht ganz an die nächste Anlaufmarke bei 12.478/80 Punkten laufen könnte. Hier hätten 3 Punkte zur Zielerreichung gefehlt. Die Rücksetzer seien deutlich und vor allem nachhaltig unter das maximale Anlaufziel auf der Unterseite bei 12.293/90 Punkten gegangen. Hier habe das Setup nicht gepasst.Chartcheck:TH: 12.465 (Vortag 12.575)/ TT: 12.180 (Vortag: 12.390)/ Xetra-Schluss: 12.240 (Vortag: 12.447)/ Range: 285 Punkte (Vortag: 185 Punkte)Ausblick für den heutigen Handelstag: