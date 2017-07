Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über die 12.140 Punkte Marke zu schieben und zu etablieren. Gelinge dies, so könnten sie im Nachgang versuchen, die 12.155/58, die 12.171/73 und dann das Tageshoch von Freitag zu erreichen und zu bestätigen. Komme es hier zu keinen Rücksetzern, so wären die 12.190/94 Punkte das nächste wichtige Anlaufziel. Denkbar sei, dass der DAX, genau wie am Freitag auch, Probleme haben könnte, die 12.180/90 Punkte zu überwinden. Bei dynamischen Aufwärtsimpulsen könnte dies allerdings gelingen.



Wichtig sei ein Stundenschluss über dieser Marke. Würden die Bullen das schaffen, so wären die 12.212/15, die 12.222/24 und die 12.232/34 Punkte die nächsten Anlaufbereiche. Über der 12.234 Punkte könnte der DAX dann die 12.245/48, die 12.159/62, die 12.277/79 und dann die 12.289/92 bzw. die 12.294/96 Punkte erreichen. Die Experten würden heute nicht davon ausgehen, dass es der DAX schaffe, dass Level bei 12.290/310 Punkten zu überschreiten.



Könne der DAX sich heute nicht über der 12.140 Punkte Marke etablieren, so könnten Rücksetzer einstellen, die zunächst bis 12.125/23, bis 12.115/13 Punkte und dann weiter bis zum Tagestief von Freitag gehen könnten. Rutsche der DAX heute unter die 12.095 Punkte, so könnte er dann das Frankreich GAP bei 12.092 Punkten schließen. Eventuell gehe es noch etwas tiefer. Anlaufbereiche wären die 12.084/82, die 12.075/72, die 12.067/65, die 12.056/54 und dann die 12.048/46 Punkte. Im Bereich der 12.090/65 Punkte bestünden vergleichsweise gute Chancen der Erholung. Setze der DAX unter die 12.046 Punkte zurück, so wären die 12.023/20 bzw. die 12.005/00 Punkte die nächsten Anlaufziele. Auch hier könnten sich Erholungschancen einstellen. Gehe es unter die 12.000 Punkte wären die 11.988/85, die 11.972/70 und dann die 11.950/45 Punkte die nächsten Anlaufbereiche.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 12.170 als auch bei 12.217/32/57/75 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 12.302/23/38/84 als auch bei 12.422/67 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 12.149/41/31/12/01 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 12.087/72/31 als auch bei 11.992/78 Punkten zu finden.



Die Experten von "day-trading-live.de" rechnen heute mit einem seitwärts / aufwärts gerichteten Markt.



Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



12.194 (12.248) bis 12.092 (12.065) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (31.07.2017/ac/a/m)





Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist am Freitagmorgen bei 12.150 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de".Mit Aufnahme des Xetra-Handels hätten die Bullen gleich versucht, den DAX über die 12.200 Punkte zu schieben, seien aber gescheitert. Der Rücksetzer, der gefolgt sei, sei knapp unter die 12.100 Punkte gegangen, allerdings sei das Frankreich GAP nicht geschlossen worden. Der DAX habe sich bei 12.095 Punkten stabilisieren und von hier aus wieder bis in den Bereich der 12.150 Punkte laufen können. Den Bullen sei es aber nicht gelungen, das Tageshoch erneut anzulaufen. Die Range sei die geringste der Woche gewesen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 12.178/80 Punkte damit gerechnet, dass der Index das nächste Anlaufziel bei 12.190/94 Punkten erreichen könnte. Die 12.180 Punkte seien knapp überschritten worden, das nächste Anlaufziel sei nicht erreicht worden. Übergeordnet habe der DAX aber Probleme, die 12.180/90 Punkte zu überwinden. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 12.100/98 Punkte exakt an den nächsten Anlaufbereich der Experten bei 12.092/90 Punkten gegangen. Damit habe das Setup am Freitag perfekt gepasst.Chartcheck:Das Chartbild beim DAX sei angeschlagen. Der Index habe es am Freitag zum einen nicht vermocht, das Frankreich GAP zu schießen, zum anderen sei er, wie erwartet, zunächst bei 12.180/90 Punkten hängen geblieben. Damit befinde er sich in einer vergleichsweise breiten Schiebezone. Auf der Oberseite müsse er auf Stundenschluss über die 12.190 bzw. 12.220 Punkte steigen, um weiteres Erholungspotenzial zu realisieren. Dieses sei aber zunächst auf den Bereich bei 12.290/310 Punkte beschränkt. Erst darüber könnte es dann bis 12.480/500 Punkte gehen. Auf der Unterseite gelte es nach wie vor das Frankreich GAP zu schließen. Gelinge dies, so könnte sich im Anschluss eine breitere Erholung einstellen. Werde das GAP aber dynamisch angelaufen, so könnte es ohne Weiteres auch an die 12.000/11.990/70 Punkte gehen.Der Ausblick der Experten für den heutigen Handelstag:Der DAX sei heute Morgen bei 12.156 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er sei damit 6 Punkte unter dem TS/WS von Freitagabend und 6 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung am Freitagmorgen gestartet.