Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat weiterhin die multiple Unterstützungszone des Tageskerzencharts bei 15.538/15.508 sowie 15.430 stützend unter sich, bestehend aus EMA50, Wolke und Kijun, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX habe sich trotz erheblicher Dow Jones Schwäche bis zur Horizontalen 15.681 nach oben vorgearbeitet.



Die Vorbörse takte bei 15.700, nach einem Tagesschluss bei 15.692. Der DAX habe die Chance auf einen Anstieg über die Horizontale bei 15.681 in Richtung 15.803/15.811 (Überschuss bis 15.847/R3). Sollte etwas Schwäche aufkommen, so falle der DAX heute allenfalls bis 15.565/15.555 (Unterschuss bis 15.513/S3), tiefer kaum, und dürfte dann wieder steigen. Die größeren DAX-Signale: Nach DAX-Tagesschluss über 15.800/15.810 gäbe es die Chance auf prozyklische Kaufsignale. DAX-Ziele würden sich in diesem Fall bei 16.300 (161% Extension) angeben lassen. Nach DAX-Tagesschluss unter 15.300 gäbe es prozyklische Verkaufssignale. Das Ziel lasse sich in diesem Fall bei 14.815 (markantes Vorgängertief aus Mai 2021) ableiten. (05.08.2021/ac/a/m)



