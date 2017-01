Die Bullen könnten zunächst versuchen, den Index über der 11.850/55-Punkte-Marke zu halten und zu stabilisieren. Würden sie dies schaffen, so könnten sie im Nachgang versuchen, die 11.875/78 und dann die 11.885/89 Punkte zu erreichen. Schaffe der DAX es, sich über die 11.889 Punkte zu schieben, so wären die nächsten Anlaufziele bei 11.898/904 bzw. bei 11.908/12 Punkten zu suchen. An allen Marken könnten sich Rücksetzer einstellen. Könne sich der DAX über die 11.912 Punkte schieben, so wären die 11.922/25, die 11.935/38 und die 11.945/49 Punkte die nächsten relevanten Anlaufmarken.



Könne sich der DAX heute nicht über der 11.850-Punkte-Marke halten, so könnten sich Rücksetzer einstellen, die zunächst bis 11.842/38 bzw. bis 11.828/25 Punkte gehen könnten. Mit dem Unterschreiten der 11.825 Punkte wären die nächsten Anlaufmarken die 11.815/11, die 11.798/95 und dann die 11.778/74 Punkte die nächsten Anlaufmarken. Sollte der DAX bis in den Bereich der 11.778/74 Punkte zurücksetzen, bestünden hier gute Chancen der Stabilisierung und der Erholung. Gelinge diese nicht, wäre mit weiteren Abgaben zu rechnen, die bis 11.760/57, 11.743/40 und dann bis 11.725/20 Punkte gehen könnten.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 11.859/79 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 11.908/24/47/66/87 als auch bei 12.078 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 11.837 als auch bei 11.788/61/21 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 11.699/52/30/20/05 als auch bei 11.596/76 Punkten zu finden.



Die Experten von "day-trading-live.de" rechnen heute mit einem seitwärts/aufwärts gerichteten Markt.



Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



11.889 (11.923) bis 11.795 (11.758) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (26.01.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist gestern Morgen bei 11.645 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de".Bereits kurz nach Eröffnung der Vorbörse habe der Index sein Tagestief markiert. Von hier aus sei es in dynamischen Impulsen an die 11.800 Punkte gegangen. Diese Marke sei bereits am Vormittag erreicht worden. Der DAX habe die Zeit genutzt, bis zum Xetra-Schluss in einer engen Box seitwärts zu laufen. Die Bullen hätten für einen Xetra-Schluss knapp über der 11.800-Punkte-Marke gesorgt. Nachbörslich habe sich die Seitwärtsbewegung fortgesetzt. Der DAX sei bei 11.815 Punkten aus dem Handel gegangen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 11.716 Punkte bis maximal 11.731 Punkte laufen könnte. Diese Annahme sei falsch gewesen. Der Index sei wesentlich fester gewesen als erwartet und habe das Anlaufziel mehr als deutlich übertroffen. Die 11.640 Punkte habe als Marke auf der Unterseite gehalten.Tageshoch: 11.830 (Vortag: 11.645) / Tagestief: 11.639 (Vortag: 11.539) / Xetra-Schluss: 11.806 (Vortag: 11.595) / Range: 193 Pkte (Vortag: 106 Pkte)Der DAX sei heute Morgen bei 11.851 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er sei damit 36 Punkte über dem TS von gestern Abend und 206 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen gestartet. Übergeordnet habe der DAX die Chance, kurzfristig die 12.000 Punkte zu erreichen.