Paris (www.aktiencheck.de) - Da kann man schon etwas ins Staunen kommen, wenn man sieht, was der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) so drauf hat, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX strebe bereits wieder zum Hoch der letzten Tage und Wochen bei ca. 13.450. Bestürzend zu sehen war hingegen, wie gerechnet über das EUWAX Privatanlegersentiment die Privaten mittlerweile zwei Tage am Stück, nahezu ohne eine Minute Unterbrechung verkauften, verkauften und verkauften, was natürlich eine Kontraindikation darstellt, so die BNP Paribas.



Heute: Der DAX-Bereich 13.450/13.460 stelle einen Widerstand dar. Die Vorbörse springe von 13.363 auf 13.420 an und sei schon fast an der gemeinten Hürde. Unterhalb von 13.450 wären Pullbacks bis zum FDAX PP bei 13.351 ableitbar, ggf. auch bis zum FDAX "Kijun/h1" bei 13.309 oder bis zum EMA200/h1 bei 13.276. Das wären alles bullische Aufbauphasen für ein weiteres Anrennen zur Hürde 13.450/13.460. Unterhalb von 13.450 wären Pullbacks bis zum FDAX PP bei 13.351 ableitbar, ggf. auch bis zum FDAX "KIJUN/h1" bei 13.309. (16.12.2020/ac/a/m)



