Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach einer weiteren US-Sitzung mit neuen Rekordhochs eröffnete der DAX nach Weihnachten höher, so die Experten von XTB.Darüber hinaus sei es durch Gewinnmitnahmen aus dem frühen europäischen Handel zu einer kurzfristigen Overbalance-Struktur gekommen, auf die die Bullen reagiert hätten. Das sei ein bullisches Zeichen und könnte den Index kurzfristig auf 13.420 Punkte bringen.Grundsätzlich hätten Händler in dieser Woche nur wenige Anhaltspunkte. Wichtig seien die am Montag anstehenden Einzelhandelsumsätze aus Deutschland. Doch auch diese dürften folgende Frage nicht beantworten: Sollte der DAX der Kaufhysterie folgen, die man an der Wall Street sehe? Der Deutsche Leitindex müsste deutlich über 13.700 Punkte notieren, um den Abstand aufzuholen. Könnten die US-Aktien mit gleichem Tempo weiter ansteigen? Der RSI-Oszillator habe bereits das Niveau vom Januar 2018 erreicht. Eine weitere Rally würde eine schnelle globale Konjunkturerholung und entsprechende Daten als Begründung erfordern. (27.12.2019/ac/a/m)