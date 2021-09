Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) präsentierte sich gestern lustlos und pendelte in einer engen Range von 65 Punkten seitwärts am unteren Ende der Handelsspanne vom Mittwoch, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Damit bleibe das kurzfristige Chartbild innerhalb der mehrtägigen Seitwärtsbewegung absolut trend- und richtungslos.



Eine Prognose gestalte sich innerhalb der Seitwärtsrange schwierig, wilde Ausschläge in beide Richtungen - wie wir es schon am Dienstag und Mittwoch gesehen hätten, seien weiterhin möglich und würden keine neuen Handelssignale liefern. So lange der EMA50 auf Tagesbasis nicht signifikant unterschritten werde, würden die Bullen leicht im Vorteil bleiben. Werde das gestrige Tageshoch bei 15.875 überwunden, lägen bei 15.912 - 15.930 und 15.995 weitere Hürden. Gehe es mit Schwung unter 15.800, finde der Index bei 15.750 Unterstützung. (03.09.2021/ac/a/m)

