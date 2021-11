Ausblick: Der Abverkauf sei in seiner Wucht unerwartet gewesen, aber eine Fortsetzung der Korrektur aufgrund der Schwäche der letzten Tage durchaus wahrscheinlich. Jetzt sehe es danach aus, als hätte eine große Trendwende begonnen.



Die Short-Szenarien: Breche der Index auch unter die 15.200 Punkte-Marke ein, käme es zu weiteren Verlusten bis 15.125 Punkte. Dort könnte eine Erholung folgen. Sollte die Marke direkt oder nach einer solchen Gegenbewegung ebenfalls unterschritten werden, wäre dies das nächste Signal für den Beginn eines neuen Abwärtstrends. In der Folge dürfte der DAX bis 14.804 und 14.600 Punkte einbrechen.



Die Long-Szenarien: Sollte es den Bullen dagegen gelingen, die Hürde bei 15.501 Punkten zurückzuerobern, wären Zugewinne bis 15.625 Punkte zu erwarten, ehe dort die nächste Verkaufswelle einsetzen sollte. Ein Anstieg über die Marke würde dagegen für eine Erholung bis 15.781 Punkte sorgen. Von einem Ende des Abwärtstrends könnte man aktuell aber erst bei Kursen über 16.030 Punkten sprechen. (29.11.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Mit dem Anstieg über das bisherige Rekordhoch bei 16.030 Punkten hatte sich der DAX eigentlich in die ideale Ausgangsposition für eine steile Kaufwelle in Richtung 16.600 Punkte gebracht, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Doch schon am anvisierten Zwischenziel bei 16.300 Punkten sei den Käufern die Kraft ausgegangen und eine deutliche Abwärtsbewegung habe eingesetzt, die den Index zunächst an die Unterstützung bei 15.781 Punkten geführt habe. Doch statt an dieser Stelle mehr als eine kurzzeitige Erholung zu starten, sei der DAX am vergangenen Freitag massiv eingebrochen. Mit einem riesigen, mehrere hundert Punkte reichenden Abwärtsgap sei direkt der Support bei 15.501 Punkten und die mittelfristige Aufwärtstrendlinie unterschritten worden.