Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FrankfurtDüsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zum Jahresbeginn 2017 ist dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern der überzeugende Sprung auf ein neues Jahreshoch gelungen, was den Weg für weitere Kursgewinne freimacht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Mit einem Aufwärtsgap (11.596 zu 11.669 Punkte) sei die Schiebzone der letzten Wochen, die auf der Oberseite durch die jüngsten Verlaufshochs bei 11.645/92 Punkten begrenzt worden sei, nach oben aufgelöst worden, was dem Ausbruch zusätzlichen Nachdruck verleihe. In der Folge würden nun die Marke von 12.000 Punkten und darüber hinaus sogar das Allzeithoch vom April 2015 (12.391 Punkte) wieder ins Visier rücken. Dieses Ziel scheine mit Blick auf die technischen Indikatoren durchaus realistisch, hätten die eng beieinander liegenden Bollinger Bänder doch zuvor einen nahenden Vola-Impuls angezeigt, der sich nun offenbar auf der Oberseite entlade. Zudem habe die Tages-Stochastik ein frisches Einstiegssignal generiert.



Um die positive Weichenstellung nicht zu gefährden, sollte die angeführte Kurslücke von gestern nicht mehr schließen. Bei einem anschließenden Rückschlag unter die untere Begrenzung der o. g. Schiebezone bei rund 11.400 Punkten müsste danach nämlich ein Abrutschen in Richtung der letzten Ausbruchsmarken bei gut 10.800 Punkten einkalkuliert werden. Kurzfristig stehe die Börsenampel nun aber erstmal auf "grün". (26.01.2017/ac/a/m)