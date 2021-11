Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) legte gestern eine Pause innerhalb seines mehrtägigen Aufwärtstrends ein und pendelte in enger Handelsspanne seitwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Erst nachbörslich sei dann zusammen mit den durch die FED-Sitzung beflügelten US-Indices die Rallybewegung gestartet. Vorbörslich überspringe der Index sein Allzeithoch.



Im Grunde könnte der Ausblick von gestern wiederholt werden. Durch die mehrstündige Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau stünden die Chancen auf einen direkten Durchmarsch nach oben nun aber besser als gestern. Könne sich der Index oberhalb des Allzeithochs behaupten, könnte ein Short Squeeze in Richtung 16.150 und 16.300 folgen. Vorher wäre noch das Schließen des Eröffnungsgaps denkbar. Erst mit einem Rückfall unterhalb von 15.910 Punkte wäre nach einem Scheitern am Allzeithoch eine ausgedehntere Korrektur bis 15.843 und 15.765 bzw. 15.689 wahrscheinlicher. (04.11.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >