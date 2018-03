Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Auf den zweiten Monatsverlust in Folge läuft der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zu, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dabei wirke das in der vorletzten Woche aufgetretene "Todeskreuz" (50-Tage-Linie durchschneidet fallenden 200-Tage-Durchschnitt von oben) weiter negativ nach. So habe die vorösterliche Woche mit dem Sturz unter das vorherige 52-Wochen-Tief vom Freitag (11.819 Punkte auf Intraday-/11.886 Zähler auf Tageskursbasis) begonnen. Damit komme es auf die Stabilisierungsgelegenheit beim 38,2-Prozent-Fibonacci-Retracement der Februar-2016/Januar-2018-Aufwärtswelle bei 11.725 Punkten an, und mit dem neuen 13-Monats-Tief 11.727 Zähler sei diese Unterstützung fast exakt bestätigt worden. Darunter könnte möglicher Weise am neunjährigen Basis-Aufwärtstrend eine entscheidende Schlacht zwischen Bullen und Bären stattfinden. Die langfristige Trendlinie sei zuletzt im Februar 2016 erfolgreich getestet worden und verlaufe inzwischen im 11.400er-Bereich. Erstes großes bullisches Ziel wäre ein Ausbruch aus dem gut zweimonatigen, am Allzeithoch entspringenden Abwärtstrend, was derzeit über 12.250 Zählern geschafft wäre, aber trotz der sich vorbörslich ankündigenden Erholung heute wohl außer Reichweite bleibe. (27.03.2018/ac/a/m)