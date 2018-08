Ausblick: Die Rückeroberung des Aufwärtstrends sei zunächst im Sinne einer Bärenfalle positiv zu werten und könnte eine weitere Erholung nach sich ziehen. Unterhalb der letzten Zwischentiefs werde es hingegen bearish.



Die Long-Szenarien: Nach der Rückeroberung der 12.493 Punkte-Marke biete sich Spielraum bis zur Marke von 12.640 Punkten. Erst darüber helle sich das Chartbild nachhaltig auf, sodass auch der mittelfristige Abwärtstrend bei 12.918 Punkten nochmals erreicht werden könnte. Darüber wäre Platz bis zur 13.204 Punkte-Marke vorhanden.



Die Short-Szenarien: Setze sich der zeitweise erfolgte Bruch des Aufwärtstrends noch durch, biete sich unterhalb der 12.104 Punkte-Marke die Möglichkeit eines Folgeverkaufssignals. Abgaben bis zum Tief der Vormonate bei 11.726 Punkten könnten in diesem Fall anstehen. Im Zuge einer umfassenden mittelfristigen Abwärtswelle bestehe dann auch die Möglichkeit, die 11.430 Punkte-Marke noch einmal zu erreichen. (28.08.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Monaten kam es im DAX zur Ausbildung einer Seitwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Die Notierungen hätten sich ab April 2018 ausgehend von der 11.726 Punkte-Marke erholen können und es bis auf ein Hoch bei 13.204 Punkten geschafft. Darunter habe der Index ein Doppelhoch ausgebildet, welches im Juni nach unten ausgelöst worden sei. Auf dem längerfristigen Aufwärtstrend habe die Korrektur bereits bei 12.104 Punkten wieder aufgefangen werden können. Es sei eine Erholung bis in den Bereich einer bei 12.918 Punkten liegenden Hürde gelungen, was zuletzt wieder Verkäufe nach sich gezogen habe, welche auch aus dem mittelfristigen Aufwärtstrend geführt hätten. Dieser sei an den Vortagen zurückerobert worden.