Ausblick: Mit dieser bärischen Tageskerze im Rücken könnten sich die Bären einen Vorteil erarbeitet haben. Allerdings sei das Aufwärtsmomentum nach dieser langen und steilen Aufwärtsbewegung immer noch positiv.



Die Long-Szenarien: Heute könnte der Index das etwas größere Gap bei 12.400 Punkten schließen, um dann nochmals die runde 13.000 Punkte-Marke anvisieren. Auf diesem Kursniveau lägen dann jedoch mehrere Widerstände, sodass man dort zunächst weitere Gewinnmitnahmen erwarten müsste.



Die Short-Szenarien: Ein Tagesschlusskurs unter 12.350 Punkte könnte eine kleine Verkaufswelle bis zur runden 12.000 Punkte-Marke auslösen. Erst ein Rückfall unter die 200-Tage-Linie, die bei 11.772 Punkten verlaufe, würde ein stärkeres Verkaufssignal generieren. (10.06.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Deutsche Aktienindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) konnte in den vergangenen Tagen seine Rally-Bewegung sogar noch beschleunigen und erreichte in dieser Woche fast die 13.000 Punkte-Marke, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der Index habe also nahezu ohne Korrekturbewegung direkt von 12.000 Punkten bis 13.000 Punkten ansteigen können. Das bisherige Verlaufshoch habe in dieser Woche bei 12.913 Punkten gelegen. Gestern seien dann direkt nach Handelsstart größere Gewinnmitnahmen gefolgt. Das Tageshoch habe bei 12.865 Punkten gelegen, während die Marktteilnehmer das Tagestief bei 12.502 Punkten markiert hätten. Dieser Rückgang könne nur gesund sein, denn die Überkauftheit sei auf einem extremen Niveau gewesen.