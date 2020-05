Ausblick: Mit dem Abprallen an der 11.266 Punkte-Marke und dem massiven Abverkauf am Donnerstag, hätten sich die Bären zurückgemeldet. Jetzt müsse die Käuferseite dringend aktiv werden.



Die Short-Szenarien: Der Start in die neue Woche dürfte ebenfalls holprig ausfallen und den Index weiter unter die 10.820 Punkte-Marke einbrechen lassen. Im Bereich von 10.500 Punkten könnte es allerdings zu einer leichten Erholung kommen. Darunter dürfte der Abgabedruck dagegen weiter zunehmen und der DAX bis 10.279 Punkte einbrechen. Werde der Ausverkauf an dieser Stelle nicht gestoppt, käme es bereits zu einem weitreichenden bearishen Signal, dem ein Einbruch bis 9.841 Punkte folgen dürfte.



Die Long-Szenarien: Könnten die Bullen das Ruder mit einem Wiederanstieg über 10.820 Punkte dagegen herumreißen, wäre eine kurze Erholung bis 11.000 Punkte denkbar. Dort könnte die Verkäuferseite allerdings zum nächsten Schlag ausholen und den Index unter 10.820 Punkte drücken. Die Hürde bei 11.266 Punkten wäre dagegen erst wieder bei einem nachhaltigen Ausbruch über 11.100 Punkte erreichbar. (04.05.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Wochen hatte sich der DAX ausgehend vom Crashtief bei 8.255 Punkten wieder über die früheren langfristigen Unterstützungen bei 8.699 und 10.279 Punkten gearbeitet und Anfang April mit 10.820 Punkte ein neues Erholungshoch markiert, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Unterhalb der Marke habe der Index in den letzten Tagen seitwärts tendiert, ehe eine weitere Kaufwelle zum Ausbruch über die Hürde und zu einem Anstieg an die Widerstandsmarke bei 11.266 Punkten geführt habe. Dort verlaufe aktuell auch eine langfristige Aufwärtstrendlinie. An diesem Kreuzwiderstand habe die Erholungsrally in der letzten Woche gestoppt und der Index sei deutlich unter Druck gekommen.