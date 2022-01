Paris (www.aktiencheck.de) - DAX-Chartanalyse der BNP Paribas:Von diesem "US FED Schock" Gap habe sich der DAX nicht wirklich überzeugend erholen können, der Indexhandel sei an den zahlreichen Widerständen bei ca. 16.150 stecken geblieben (Tageshoch 16.153). Zitat gestern: "Ein DAX-Reboundziel stellt nach schwachem Start 16.150 dar...".AusblickDie DAX-Ausgangslage für heute sei nicht besonders bullisch. Der DAX bleibe auf dem Pullback-Pfad zu 15.885 (Gap) und ca. 15.800 (horizontal). Nochmalige DAX-Anstiegsversuche dürften heute bei spätestens 16.137/16.162 scheitern. Der FDAX biete jedoch am frühen Morgen schon einen tiefer liegenden, eng gestaffelten Doppelwiderstand bei 16.034/16.049 auf, was umgerechnet auf den DAX ca. 16.045/16.060 entspreche. Schon ab 16.045/16.060 könnte der DAX weiter Richtung 16.000/15.975 fallen. Die DAX Pivots für heute würden theoretisch sogar schon das Ziel 15.800 freigeben. (07.01.2022/ac/a/m)