Paris (www.aktiencheck.de) - War die Stimmung in deutschen Chefetagen im Frühsommer noch getrübt, sieht es inzwischen wieder besser aus, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Der ifo-Index sei im August von 101,7 auf 103,8 Punkte geklettert. ifo-Präsident Clemens Fuest sehe in den Zahlen ein Sommerhoch und mache neben der starken Binnenkonjunktur auch die relative Ruhe im Handelsstreit mit den USA dafür verantwortlich. Dank robusten Konsums und reger Bautätigkeit sei die Wirtschaft in Deutschland im zweiten Quartal um 0,5 Prozent gewachsen. Doch nach der Euphorie drohe die Ernüchterung: Der EU-Austritt Großbritanniens und auch die Türkei-Krise könnten für ein stürmischeres zweites Halbjahr sorgen. Was bedeute das nun für den DAX Der DAX bestehe aus international tätigen Unternehmen. Die Stimmung in Deutschland sei nicht der alleinige Faktor für den Erfolg von DAX-Konzernen. Umso erfreulicher daher, dass auch beim Blick auf die Weltwirtschaft die positiven Signale überwögen: Die USA würden mit Mexiko einen Teilerfolg erzielen und ein Handelsabkommen schließen. Dies erhöhe zwar indirekt den Druck auf deutsche Autobauer, doch sollte dies steuerbar sein. Auch in China und anderen wichtigen Volkswirtschaften bleibe die Lage robust. Zwar könnten etwa der hohe Ölpreis und zunehmender Protektionismus mittelfristig die Stimmung dämpfen, dennoch sollten Anleger - trotz der langanhaltenden Hausse - nicht den Fehler machen und die Party verlassen, solange die Musik noch spiele. Es spreche vieles dafür, dass womöglich selbst einige Risikofaktoren nicht dazu geeignet seien, die gute Stimmung zu trüben. (31.08.2018/ac/a/m)