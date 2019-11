Paris (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Die 13.330 Punkte beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) haben gestern gewirkt, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickXDAX Gap down Start! Unterstützung biete am Vormittag die FDAX/XDAX "Wolkenoberkante/h1" bei 13.247 und das FDAX-Level 13.215 (EMA200/ h1), XDAX 13.213 (EMA200/h1). Eine weitere Unterstützung stelle die XETRA DAX "Wolkenoberkante/h1" bei 13.209 dar. Unterhalb von 13.215/13.213/13.209 (Stundeschluss zähle als Signal) würde der DAX wahrscheinlich bis 13.142/13.139 (XDAX bzw. FDAX Pivot S3) und später bis 13.080/13.043 (FDAX "IKH/Tag" und horizontal) nachgeben und dann wieder deutlich nach oben laufen. Widerstände würden sich heute nach dem "gap down" Start bei 13.264 (IKH/h1), bei 13.276 (PP) und 13.298 (horizontal + gap fill XDAX) ableiten. (28.11.2019/ac/a/m)