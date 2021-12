Ausblick: Der Abwärtstrend sei im DAX klar intakt, die aktuelle Gegenbewegung dürfte nur temporär sein.



Die Short-Szenarien: Der DAX erreiche den Bereich um den 10er EMA im Tageschart und damit den ersten Korrekturbereich in einer übergeordneten Abwärtsbewegung. Hier drehe der Index dann wieder nach unten ab und nehme erneut Kurs auf den 200er EMA. Komme es hier zu einem Durchbruch nach unten, könnte zunächst das Verlaufstief bei 15.015 Punkten angelaufen werden. Gehe es weiter tiefer, würde sich die Lage langfristig eintrüben und ein Kursrückgang bis zum unteren Fibonacci-Fächer im Monatschart wahrscheinlich werden.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Aufwärtsdynamik vom Vortag weiter beibehalten und über den 10er EMA im Tageschart ansteigen. Gelinge dann auch noch ein Anstieg über den 50er EMA, würde sich die Lage wieder deutlich aufhellen und zunächst ein Hochlauf bis zum Widerstand bei 15.800 Punkten wahrscheinlich werden. (02.12.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist in den Vortagen kräftig eingebrochen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Im bisherigen Verlaufstief sei es bis auf 15.015 Punkte hinab gegangen und damit unter den 200er EMA bei 15.225 Punkten. Zugleich habe der DAX erneut den 10er EMA im Monatschart erreicht, wo er bereits in der Abwärtskorrektur im Oktober wieder nach oben abgeprallt sei. Und auch bisher habe der 10er EMA im Monatschart gehalten, allerdings sei die Abwärtsdynamik im laufenden Abwärtstrend deutlich höher. Aktuell befinde sich der DAX erneut in einer Aufwärtskorrektur im Abwärtstrend und habe den 200er EMA zurückerobert und sei mit einer langen weißen Tageskerze aus den Handel gegangen. An der generellen Trendrichtung dürfte dies wohl aber nichts ändern.