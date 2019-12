Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Die Luntenkerze vom 10.12. war beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) wegweisend, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Hier mehr dazu: Der DAX habe daraufhin den Doppelboden "buy trigger" bei 13.190 überwunden und sei vorbörslich hoch bis zum Formationsziel 13.450 geschossen. Das FDAX-Ziel 13.450 sei eine hervorragende Marke gewesen, um in größerem Stil Gewinne der Käufe vom 10.12. (Signalkerze langer Lunte/ Kaufkerze) zu nehmen, denn am Freitag habe ausgehend von 13.450 sofort Gewinnmitnahmen in einem Umfang von 200 FDAX-Punkten gegeben.



Der FDAX habe nach Auffüllung einer Kurslücke die Pullbacklinie des alten Flaggentrends von November behaupten können. Diese Pullbacklinie diene heute als Unterstützung bei ca. 13.300. Erstes DAX-Ziel sei es heute Vormittag, sich bis 13.375 "durchzutanken"! Der FDAX-Chart sage, dass dies noch auf zwei Arten geschehen könne, a) entweder direkt, b) oder über den Umweg von 13.300. Ein Tief unter 13.250 solle aber in beiden Fällen vor dem Erreichen von 13.375 ausbleiben. Somit gebe ich eine klare Ansage. Darüber hinaus sei ein 2. Test von 13.450 möglich, mehr als 13.475 aber kaum, denn bei 13.475 stehe die 12-monatige Aufwärtstrendkanalbegrenzung im Weg. (16.12.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >