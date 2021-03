Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startete den Handel gestern am Allzeithoch und kippte nach einem kurzen Ausbruchsversuch zunächst zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Das Eröffnungsgap sei nicht ganz geschlossen worden, der Index habe sich seitwärts eingependelt und sei schließlich am Mittag nach oben hin ausgebrochen. Insbesondere im nachbörslichen Handel seien die Futures dann immer weiter nach oben gezogen worden.



Mit neuen Allzeithochs dürfte es heute in Handelstag gehen, eine Rallyfortsetzung bis rund 15.000 - 15.050 Punkte sollte folgen. Im Falle einer Rallybeschleunigung wären sogar Kurse um die 15.200 Punkte denkbar. Kursrücksetzer an das alte Hoch bzw. die den gestrigen Tagesschluss bei 14.804 - 14.818 Punkte wären zunächst unbedenklich. Erst unter 14.750 Punkte werde es kurzfristig kritischer, dann könnten nach einem Fehlausbruch Korrekturen bis 14.693 oder 14.613 - 14.621 eingeleitet werden. (30.03.2021/ac/a/m)



