Ausblick: Die Chance auf einen weiteren Ausbruch über das Rekordhoch hätten sich die Bullen erhalten und könnten schon in dieser Woche weitere Höchststände folgen lassen. Auf der Unterseite werde die Luft allerdings dünner.



Die Long-Szenarien: Könne der DAX jetzt über 15.732 Punkte ausbrechen, wären weitere Zugewinne bis 15.775 und 15.850 Punkte die Folge. Auf diesem Niveau könnte jedoch eine deutliche Korrektur starten. Springe der Index auch über 15.850 Punkte an, wäre auch die 16.000 Punkte-Marke erreichbar.



Die Short-Szenarien: Aktuell könnte dagegen schon eine Korrektur unter 15.600 Punkte eine kleine Verkaufswelle nach sich ziehen und den DAX direkt unter 15.501 Punkte einbrechen lassen. In der Folge käme es zu Abgaben an die Aufwärtstrendlinien auf Höhe von 15.350 Punkten. Sollte die Käuferseite dort nicht stabilisierend eingreifen, müsste man mit einer Verkaufswelle bis 15.102 und 14.961 Punkte rechnen. (14.06.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Von wegen "Sell in May"- im Gegenteil, gerade in diesem Monat gelang es den Bullen, den deutschen Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) auf neue Rekordhochs anzutreiben und damit den Aufwärtstrend seit November fortzusetzen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei sei das alte Rekordhoch bei 15.501 Punkten schon am 18. Mai überschritten worden, anschließend allerdings eine Gegenbewegung gestartet. Diese hätten die Käufer allerdings noch vor dem Support bei 14.804 Punkten aufgefangen und den Index direkt auf neue Hochs geschoben. In der vergangenen Woche sei bereits das Kursziel bei 15.700 Punkten erreicht und mit 15.732 Punkten ein neues Allzeithoch gebildet worden. Es sei der kurze Pullback an das vorherige Hoch gefolgt, der bei 15.501 Punkten aufgefangen worden sei.