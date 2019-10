Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Die vorgestrige Stundenlunte am 61,8% XDAX-Retracement 11.950, die mit einem sehr hohen 1 Minutenumsatz von 1.870 FDAX Kontrakten einherging, symbolisiert in der Regel größere Kaufabsichten der "BIGs", wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



In der Tat habe sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) seitdem nur noch nach oben geschoben, vorläufig von 11.917 bis 12.178.



Der horizontale DAX-Widerstand 12.141 wirke. Es sei der aktive Doppeltop-"sell trigger". Auch die rote XDAX-200-Stundenlinie (12.120) entfalte ihre Wirkung, ebenso wie der dunkelblaue Tageschart-IKH (12.183)! Würden diese drei Parameter überbrückt, erschließe sich Anschlusspotenzial bis 12.261, dem 61,8% Retracement der letzten Abwärtsbewegung von 12.500. Unterhalb von 12.120/12.141/12.183 sei der DAX demnach bis auf Weiteres noch blockiert. Unterstützungen würden bei 12.065, 11.993 und 11.916, dann erst wieder bei 11.850/11.800 warten. (10.10.2019/ac/a/m)



