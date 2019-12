Ausblick: Am Vortag habe der DAX ein Verlaufshoch bei 13.188 Punkte erreicht und sei in der Folge wieder kräftig nach unten abgesackt. Der Index sei schließlich bei 13.054 Punkten aus dem Handel gegangen.



Die Short-Szenarien: Der DAX gebe dem neuen Abwärtstrend folgend weiter nach und unterschreite erneut die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten. Unter 13.000 Punkte dürfte der DAX Kurs auf die Unterstützung bei 12.900 Punkten nehmen. Würden die Bären den Index auch unter 12.900 Punkte drücken, dürfte sich die Abwärtsdynamik deutlich verschärfen und ein Rücklauf bis 12.600 Punkte stattfinden. Zu beachten seien auch noch die beiden tiefen offenen Gaps bei 12.495 und 12.202 Punkten, die bei einer Abwärtsbewegung als Anlaufpunkte dienen könnten.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne erneut ansteigen und im weiteren Kursverlauf die Marke von 13.200 Punkten erobern. Über 13.200 Punkte würde die vorherige Abwärtsbewegung weitgehend neutralisiert werden und der Index die Seitwärtsbewegung vom Oktober weiter fortsetzen. (06.12.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX bewegte sich im ganzen Vormonat November seitwärts zwischen 13.140/13.200 Punkten auf der Unterseite und 13.300/13.350 Punkten auf der Oberseite, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am 19. November sei bei 13.374 Punkten ein Verlaufshoch gebildet worden. Seitdem befinde sich der DAX auf dem Rückzug. Es sei ein Kursrückgang bis zunächst 13.043 Punkte am 21. November und dann ein erneuter Hochlauf bis 13.338 Punkte am 02. Dezember gefolgt, der aber bereits die erste Aufwärtskorrektur im neuen Abwärtstrend gebildet habe. Ab 13.338 Punkte sei es auch kräftig abwärts bis 12.927 Punkte am 03. Dezember gegangen. In der Folge habe der DAX eine neue Gegenbewegung starten und bis 13.188 Punkte hochziehen können. Bisher sei dieser Anstieg als Pullback an die vorherige Ausbruchsstelle zu definieren.