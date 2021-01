Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Die DAX-Konsolidierung von 14.132 wies am Freitag zwei gleichlange Abwärtsstandbeine auf (2. Standbein mit Tief 13.703 per "a=c" 100% measuring-Ausrechnung), so dass sich die DAX-Käufer seitdem jederzeit wieder melden konnten, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Tiefere DAX-Tiefs als 13.806 bzw. 13.703 seien nicht notwendig gemäß der Formations- bzw. Wellenlehre gewesen. Der DAX steige in der Tat seitdem wieder an.



Der DAX steige an, der Abwärtstrend sei erreicht und außer- bzw. vorbörslich bereits bezwungen. Der DAX beginne heute freundlich, strebe Richtung des XETRA Gaps 13.989. Pullbacks, falls denn ein Pullback komme, würden den DAX heute voraussichtlich allenfalls bis zum verrechneten DAX-Future Pivotpunkt, Kijun/h1 bzw. EMA200/h1 herunterführen, also bis in die Zone 13.901 & 13.890 & 13.882, zum Beispiel beginnend bei 13.989 (gap fill) oder 14.030 (Vorgängerhoch). (21.01.2021/ac/a/m)

