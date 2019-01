Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat das Börsenjahr 2018 im Bereich seines Jahrestiefs beendet, berichten die Analysten der Helaba.Nicht unerwähnt sollte auch die Dezember-Performance an der Wall Street bleiben. Diese sei sowohl beim Dow Jones als auch beim S&P 500 so negativ ausgefallen, wie seit dem Jahr 1931 nicht mehr. Weitere Fakten wie der stärkste Einbruch bei den US-Wertpapierkrediten seit rund zehn Jahren, würden ebenfalls für die Annahme sprechen, dass es an den Börsen zunächst noch holprig bleiben werde.Bei ihrem letzten Tagesausblick im Jahr 2018 hatten die Analysten der Helaba bereits den Monatschart des DAX unter die Lupe genommen. Dies wollten sie zu Beginn des neuen Jahres erneut tun. Gründe dafür gebe es reichlich. Insbesondere sei der Rutsch unter die Lower Median Line von "Andrew's Pitchfork" (11.762) im Oktober zu nennen. Die damit verbundene Dynamisierung der Abwärtsbewegung habe in der Folge für einen Bruch der Struktur bei 11.094 Zählern sowie der Rückkehrlinie eines auf das Gesamtjahr bezogenen Abwärtstrendkanals (10.979) gesorgt. Am 20. Dezember, am Tag vor dem Ende des großen Preis- und Zeitzyklus, sei die Fibonacci-Extension bei 10.580 Zählern durchbrochen worden, die nun aber wieder habe zurückerobert werden können. Dennoch rücke die Strukturprojektion bei 9.843 Punkten in den Fokus. Zuvor gehe von den Marken bei 10.370 und 10.103 Punkten eine unterstützende Wirkung aus, wie die Stabilisierung nach dem Rutsch auf 10.279 Zählern andeute. (03.01.2019/ac/a/m)