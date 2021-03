Ausblick: Der Aufwärtstrend im DAX sei weiterhin klar intakt, allerdings bewege sich der DAX in dünner Luft.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Aufwärtsdynamik vom Vortag weiter fortsetzen und sich über dem 10er EMA halten und damit kurzfristig Stärke demonstrieren. In einer neuen Aufwärtsbewegung nach der Korrektur wäre dann mit einem Hochlauf bis zum Verlaufshoch bei 14.804 Punkten und zur oberen Trendkanalbegrenzung zu rechnen.



Die Short-Szenarien: Der DAX könne sich nur kurz über dem 10er EMA halten und sacke dann wieder nach unten ab. Werde dann auch das Vortagestief bei 14.422 Punkten unterschritten, würde ein weiteres Schwächesignal generiert werden und ein weiterer Rücklauf bis zum 50er EMA bei 14.139 Punkten wahrscheinlich werden. Unter dem 50er EMA wäre mit einem Kursrückgang zur unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals bei 13.950 Punkten zu rechnen. (26.03.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte nach dem Ausbruch über die langfristige Widerstandslinie im Monatschart Anfang März bis 14.804 Punkte ansteigen und damit die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals erreichen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In der Folge sei der DAX hier wieder nach unten abgesackt. Der DAX habe sich aber über dem wichtigen 10er EMA bei 14.576 Punkten halten können, der für den kurzfristigen Verlauf im DAX von Bedeutung sei. In der Regel würden Abwärtskorrekturen im übergeordneten Aufwärtstrend leicht unter dem 10er EMA auslaufen, bevor es dann weiter aufwärts gehe. Am Vortag sei der DAX dann auch deutlich unter den 10er EMA abgetaucht und habe im Tagestief 14.422 Punkte erreicht. In der Folge habe sich der DAX aber noch im Tageshandel wieder erholen und mit einer bullishen Tageskerze mit einem langen unteren Schatten aus dem Handel gehen können.