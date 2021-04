Ausblick: Seit dem Verlaufshoch bei 15.501 Punkten befinde sich der DAX in einer Abwärtskorrektur, die aber seit dem Vortagestief bei 15.071 Punkten leicht unter dem 10er EMA bereits ausgelaufen sein könnte.



Die Long-Szenarien: Die bullishe Vortageskerze mit dem langen unteren Schatten und dem kleinen Kerzenkörper deute auf einen erneuten Kursanstieg hin. Abwärtskorrekturen im übergeordneten Aufwärtstrend würden in der Regel leicht unter dem 10er EMA auslaufen. Gelinge dem DAX ein erneuter Anstieg über den 10er EMA bei aktuell 15.210 Punkten, wäre mit einer neuen Aufwärtsbewegung bis zur oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals bei 15.550 Punkten zu rechnen.



Die Short-Szenarien: Der DAX könne nur leicht über den 10er EMA ansteigen und drehe dann wieder nach unten ab. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der 50er EMA im Bereich von 14.650 Punkten. Gehe es weiter tiefer, wäre die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals das nächste Kursziel. (22.04.2021/ac/a/m)







