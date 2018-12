Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Auch zu Wochenbeginn war beim DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) das aus den letzten Handelstagen bekannte Verlaufsmuster festzustellen: Zwischenzeitliche Erholungsversuche wurden zum Handelsschluss konsequent abverkauft, berichten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So habe das Aktienbarometer mit 10.586 Punkten wieder einmal ein neues Verlaufstief hinnehmen müssen. Doch das sei nicht die einzige negative Weichenstellung gewesen. Schließlich hätten die deutschen Standardwerte zuvor ein Abwärtsgap bei 10.788/10.758 Punkten hinnehmen müssen. Es sei die vierte Kurslücke nach unten in den letzten fünf Handelstagen gewesen. Gleichzeitig sei damit die Haltezone in Form der Hochs vom August bis November 2016 bei rund 10.800 Punkten unterschritten worden. Wenngleich das "reversal" in den USA heute Morgen für ein wenig Entspannung sorgen dürfte, scheine der DAX® gegenwärtig auf dem besten Weg das Kursziel - resultierend aus der Anfang Oktober vervollständigten Schulter-Kopf-Schulter-Formation - von rund 10.000 Punkten unmittelbar auszuschöpfen.



Aktive Trader nutzen die erneute Abwärtskurslücke für ein striktes Stoppmanagement: Die Kombination aus dem jüngsten Gap und den oben genannten horizontalen Marken bei rund 10.800 Punkten ist hierfür prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (11.12.2018/ac/a/m)