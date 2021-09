Ausblick: Der DAX befinde sich übergeordnet in einem Aufwärtstrend, aber aktuell in einer ausgedehnten Seitwärtsphase.



Die Short-Szenarien: Der DAX sei am Vortag mit einer bearishen schwarzen Tageskerze aus dem Handel gegangen, dazu unter den 10er EMA gefallen. Setze er nun diese Abwärtsdynamik am heutigen Mittwoch weiter fort, könnte der 50er EMA als Anlaufmarke der Bären dienen. Komme es hier nun zu einem Durchbruch nach unten, wäre dies ein mittelfristige Schwächesignal und der DAX wäre dann endgültig am oberen Fibonacci-Fächer im Monatschart nach unten abgeprallt. Die nächste Anlaufmarke wäre dann zunächst die Unterstützung bei 15.300 Punkten.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne wieder schnell über den 10er EMA ansteigen und damit kurzfristige Stärke zeigen. Die nächste Anlaufmarke wäre in diesem Fall erneut der Bereich um 16.000 Punkte. Breche der DAX hier nach oben aus, wäre mit einem weiteren Hochlauf zur unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart zu rechnen. (01.09.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte am Dienstag zunächst die Aufwärtsdynamik der Vortage fortsetzen und direkt mit einem kleinen Gap-Up in den Handel starten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Im weiteren Kursverlauf habe der Index bis 16.006 Punkte im Tageshoch hochgezogen, sei dann aber erneut am Widerstand im Bereich von 16.000 Punkten nach unten abgeprallt. Dabei sei der DAX auch unter den wichtigen 10er EMA gerutscht. Unter dieser kurzfristigen Trendlinie sei eher mit weiterer Schwäche zu rechnen. Zu beachten sei weiterhin die Lage im DAX im Monatschart, wo der obere Fibonacci-Fächer in den Vormonaten einen weiteren Anstieg blockiert habe. Solange dieser Fibonacci-Fächer nicht nachhaltig überwunden werden könne, sei mit einem erneuten Rücklauf zu rechnen.