Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) präsentierte sich am Dienstag zunächst schwankungsanfällig, bevor am Nachmittag die Kursabschläge nochmals deutlich ausgeweitet wurden, so die Analysten der Helaba.



Weiter hätten der relativ feste Euro und insbesondere die steigenden Renditen auf das Sentiment gedrückt. Da zudem kaum nennenswerte, positive Impulse vorhanden gewesen seien, seien die Märkte unter Abgabedruck geraten. Auch die Wall Street sei davon nicht verschont geblieben. Der Dow (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der Spitze rund 400 Punkte abgegeben, um schließlich mit einem Abschlag von 362 Zählern aus dem Handel zu gehen. Um einen ähnlich großen Rücksetzer zu finden, müsse bis in den März 2017 zurückgegangen werden. Der tertiäre Aufwärtstrend könnte in den kommenden Tagen in Frage gestellt werden. Die Rede von US-Präsident Trump zur Lage der Nation sei insgesamt gut aufgenommen worden, insofern würden sich die Futures etwas erholen.



Gestern sei es soweit gewesen: Der 21-Tagedurchschnitt (13.274) sei unterschritten worden. Gleichzeitig sei der DAX unter eine Gann-Linie (13.284) und eine von der Marktstruktur abgeleiteten Unterstützung (13.240) abgerutscht. Bemerkenswert sei zudem, dass an der Tageskerze ein ausgeprägter Docht entstanden sei. Eine Reihe weiterer Supports wie beispielsweise die 55-Tagelinie (13.146), ein Retracement (13.133), die Begrenzung der Kumo (Ichimoku-Cloud) (13.122) sowie die Mittellinie des Price-Range-Channels (13.115) würden damit wieder in greifbare Nähe rücken. Angesichts des bereits eingetrübten Chartbildes könne ein Richtungswechsel, sowohl auf tertiärer- als auch auf sekundärer Zeitebene nicht ausgeschlossen werden. (31.01.2018/ac/a/m)