Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) präsentierte sich zu Wochenbeginn schwankungsanfällig, berichten die Analysten der Helaba.Weiterhin werde die Entwicklung an den Märkten wesentlich von der Corona-Epidemie abhängen. Bemerkenswert sei, dass sich zuletzt aufkommende Konjunktursorgen, beispielsweise sei es gestern für den Öl- und Aluminiumpreis weiter deutlich nach unten gegangen, nicht mehr direkt in der Kursentwicklung des hiesigen Markt widergespiegelt hätten. Der Aluminiumpreis sei sogar auf ein neues Vier-Jahres-Tief abgerutscht. Auch stehe weiterhin die Frage im Raum, ob die bisher beschlossenen Konjunkturpakete ausreichend sein würden. In einem Sondergutachten seien die sogenannten Wirtschaftsweisen zum Ergebnis gekommen, dass das BIP im schlimmsten Fall im Gesamtjahr um 5,4 Prozent einbrechen könnte. Aber auch diese Möglichkeit sei vom Markt gut weggesteckt worden. Im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen habe gestern Chinas Notenbank den Schlüsselsatz für sogenannte Reverse-Repo-Geschäfte überraschend von 2,40 auf 2,20 Prozent gesenkt. Ein derart großer Schritt habe die PBOC seit fünf Jahren nicht mehr vorgenommen.Gestern habe man phasenweise den Eindruck gewinnen können, als würde die 10.000er Marke für den DAX etwas außer Reichweite geraten. Mit einem Schlusskurs bei rund 9.800 Zählern sei dies ebenso wie ein viertes, aufeinanderfolgendes tieferes Hoch, vermieden worden. Erwähnenswert sei dennoch, dass am 25. März - dem Tag des Impulshochs - ein Cross der 55-Tagelinie (SMA) mit dem 200-Tage-EMA von oben nach unten vollzogen worden sei. Da beide Averages Richtung Süden tendieren würden, liege ein gültiges Signal vor. Die für das tertiäre Zeitfenster relevante 21-Tagelinie sei aktuell bei 10.038 Zählern zu finden. Diese zeige ebenfalls nach unten. Zudem bleibe die strukturelle Konstellation bei den DAX-Werten angespannt. 96 Prozent der Anteilsscheine würden weiterhin unter der 200-Tagelinie notieren. 100 Prozent würden noch immer einen negativen Mittelfristtrend aufweisen, während 70 Prozent unterhalb der 21-Tagelinie verlaufen würden. Widerstände auf der Oberseite würden sich bei 9.886, 9.937, 10.018, 10.059 und 10.137 Zählern definieren lassen. Supports würden sich bei 9.695, 9.685, 9.566, 9.526, 9.513 und 9.501 Punkten finden. (31.03.2020/ac/a/m)