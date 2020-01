Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe zum Jahresanfang zugelegt und im Hoch bei 13.425 Punkten notiert. Dann aber sei es zu einem sprunghaften Anstieg der Risikoaversion infolge der politischen und militärischen Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran gekommen. Der DAX sei deutlich unter Druck gekommen und habe sich mit einem Minus von 1,25% bei 13.219,14 Punkten ins Wochenende verabschiedet.



Bei den heute anstehenden Service-PMIs in Italien und Spanien komme es wohl zu kleinen Verbesserungen, während die Erwartungen für den ISM-Dienstleistungsindex in den USA (Veröffentlichung morgen) nach dem überraschenden Rückgang des Industriewertes nicht zu hoch gesteckt werden sollten.



Die seit November etablierte Handelsrange des DAX mit den Begrenzungen bei 13.020 und 13.425 Zählern habe weiterhin Bestand. Allerdings sei zu befürchten, dass die untere Marke verstärkt in den Fokus gerate. Zumal der langfristige MACD negativ zu beurteilen sei, der RSI auf Wochenbasis erstmals seit dem vergangenen Juli wieder unter den 5er Moving Average abgerutscht sei und ein Durchbruch des Value-Bereichs bei 13.086 Punkten zunehmend wahrscheinlicher werde. Damit würde auch die obere Begrenzung des Ichimoku (13.106) unterschritten. Eine auf das Tief bei 11.266 zurückgehende Aufwärtslinie verlaufe aktuell bei 13.019 Zählern. Knapp unterhalb sei ein langfristiger Fractal Moving (12.998) zu finden. Sollten letztgenannte Supports nachhaltig durchbrochen werden, müsste mit einer deutlichen Zunahme des Abwärtsmomentums gerechnet werden. Erste Kursziele wären dann bei 12.916, 12.876 und 12.801 zu finden. Auf der Oberseite würden die Marken von 13.141, 13.168 und 13.222 als Widerstand wirken. (06.01.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das neue Börsenjahr wird - ähnlich wie 2019 - von politischen Faktoren beeinflusst, so die Analysten der Helaba.Derzeit seien es die Spannungen zwischen den USA und dem Iran, die zu einer erhöhten Risikoaversion beitragen würden. Zuvor hätten Meldungen zum Handelskonflikt noch für gute Stimmung gesorgt. Am 15. Januar solle der erste Teil des Handelsabkommens zwischen den USA und China in Washington unterzeichnet werden. US-Präsident Trump wolle zu einem späteren Zeitpunkt nach Peking reisen, um mit den Verhandlungen für das Folgeabkommen zu starten. Zudem beabsichtige die Zentralbank von China, von heute an die Reserveanforderungen für Banken weiter zu senken, um so den Spielraum für die Kreditvergabe zu erhöhen.