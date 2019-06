Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach dem Test der 200-Tage-Linie am Montag und einer anschließenden technischen Reaktion, war der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Dienstag in der Lage, die Erholungsbewegung deutlich auszubauen, so die Analysten der Helaba.



Mit dem Schlusskurs bei 11.971,17 Punkten sei eine Reihe wichtiger Marken wie beispielsweise eine Strukturprojektion (11.900) oder das bei 11.937 Zählern verlaufende Retracement übersprungen worden. Die kommenden Tage würden zeigen müssen, ob es sich lediglich um einen "Short-Squeeze" oder doch um eine nachhaltige Bewegung gehandelt habe. Neben den altbekannten Themen wie dem Handelsstreit, zwischen den USA und China, gegenüber Mexiko angedrohten Zöllen, der Konfrontation Italiens mit der EU und der hiesigen innenpolitische Konstellation, seien am Markt auch Hoffnungen auf eine US-Zinssenkung gespielt worden. Dies und die Aussage Chinas, der Handelsstreit sollte durch Gespräche gelöst werden, habe beim DAX gestern für Rückenwind gesorgt. Heute werde der DAX mit moderaten Kursgewinnen in den Handel starten. Die Überseebörsen würden positive Vorgaben liefern.



Nachdem es dem DAX am Montag gelungen sei, die Supports in Form der 100- und 200-Tagelinie zu verteidigen, sei gestern der bei 11.790 Zählern verlaufende 200-Tage Exponential Moving Average, eine Projektion (11.896) und ein wichtiges Fibonacci-Level (11.937) übersprungen worden. Zudem habe der Schlusskurs leicht oberhalb der für den mittelfristigen Trend bedeutsamen 55-Tagelinie (11.957) gelegen. Knapp über dem Durchschnitt finde sich ein Fibonacci-Level (11.990), die Begrenzung der Ichimoku-Wolke (12.007), der 21-Tage Average (12.022) und die 144-Wochenlinie (12.041). Es sei davon auszugehen, dass der von den genannten Marken ausgehende Widerstand groß sein werde. Auch gelte es zu beachten, dass sich der langfristige MACD (auf Wochenbasis) weiterhin im Verkaufsmodus befinde und noch immer 66% der DAX-Werte einen negativen Mittelfristtrend aufweisen würden. Sollten die genannten Levels dennoch herausgenommen werden, würde der deutsche Leitindex bereits bei 12.086 (Retracement), 12.111 (144er Regression), 12.125 (obere Begrenzung des Price-Range-Channels) und 12.166 (Projektion) auf weitere Hürden treffen. Auf der Unterseite würden die zuletzt durchbrochenen Widerstände nun als Unterstützung wirken. (05.06.2019/ac/a/m)



