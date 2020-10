Ausblick: Der DAX könnte sich in einer langfristigen Topp-Bildung befinden. Diese Einschätzung lasse sich auch mit dem Blick auf das große Bild untermauern, wo der DAX im Fünf-Jahreschart vor einem massiven Widerstandsbereich ab 13.400 Punkten stehe.



Die Long-Szenarien: Kurzfristig sei mit einer weiteren Seitwärtsbewegung bzw. weiter steigenden Kursen zu rechnen, solange der DAX über seinem 50er EMA bei aktuell 12.860 Punkten notiere. Weitere Aufwärtsdynamik dürfte sich dabei entwickeln, sobald den Bullen ein Durchbruch nach oben über den Widerstand bei 13.150 Punkten gelinge. Mittelfristig wäre dann mit einem weiteren Hochlauf zum oberen Widerstand bei 13.400 Punkten zu rechnen.



Die Short-Szenarien: Der DAX sacke wieder nach unten ab und durchbreche den 50er EMA. In der Folge könnte der DAX dann Kurs auf die untere erste offene Kurslücke bei 12.690 Punkten nehmen. Gehe es tiefer, könnte der 200er EMA bei 12.400 Punkten angesteuert werden. Erst bei einem Kursrutsch unter den 200er EMA würde sich die Lage für den DAX langfristig eintrüben und ein weiterer Kursrückgang bis 12.000 Punkte wahrscheinlich werden. (15.10.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX bewegt sich weiterhin seitwärts und das bereits seit Anfang Juni, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Weder die Bullen noch die Bären hätten in den vergangenen Monaten nachhaltig die Oberhand gewinnen können. Ausbruchsversuche nach oben seien ebenso wie Kursrückgänge unter den wichtigen 200er EMA gescheitert. Die letzte Abwärtskorrektur sei am 25. September bei 12.341 Punkten und damit direkt am 200er EMA gestoppt worden. Aktuell befinde sich der DAX wieder in einer Aufwärtsbewegung und habe den für den kurzfristigen weiteren Verlauf wichtigen 50er EMA zurückerobern können. Und solange der DAX über dem 50er EMA im Tageschart notiere, sei von einer weiteren Seitwärtsbewegung oder weiter steigenden Kursen auszugehen.