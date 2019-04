Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) im abgelaufenen Quartal mit einer beeindruckenden Performance (+9,2 Prozent) aufwartete, ging es auch am ersten Handelstag des neuen Monats weiter aufwärts, so die Analysten der Helaba.



Im Zuge dessen seien weitere, wichtige Widerstände durchbrochen worden, die 200-Tagelinie (11.716) habe sich jedoch erneut als zu große Hürde erwiesen. Neben dem üblichen "Monatsanfangseffekt" (häufig würden die letzten- und die ersten Handelstage eines Monats zu den stärksten zählen) hätten gute Konjunkturdaten aus Asien und den USA sowie die weiterhin vorhandene Hoffnung auf eine Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China für Rückenwind gesorgt. Bemerkenswerterweise habe das Brexit-Chaos, trotz warnender Stimmen von verschiedenen Seiten, kaum eine Rolle an den Aktienbörsen gespielt. Gestern sei im britischen Parlament über weitere Brexit-Alternativen abgestimmt worden. Aber auch diese seien allesamt abgelehnt worden. Wenn man diesen etwas Positives abgewinnen möchte, könnte man allenfalls anführen, dass die Abstände bei den Abstimmungen schrumpfen würden.



Der Widerstand in Form der 200-Tagelinie (11.716) habe sich gestern für den DAX als zu hohe Hürden herauskristallisiert. Bezeichnend sei gewesen, dass das Tageshoch nahezu exakt auf den vielbeachteten Durchschnitt entfallen sei und der anschließende Rücksetzer einen etwas größeren, oberen Schatten an der Tageskerze hinterlassen habe. Positiv hervorzuheben sei, dass der 200-Tage-EMA (11.640) sowie eine Strukturprojektion (11.641) hätten überwunden werden können und die Handelsumsätze dabei leicht über dem 21-Tagedurchschnitt gelegen hätten. Letztgenanntes habe zuletzt überwiegend nur bei nachgebenden Kursen verbucht werden können. Heute werde die 200-Tagelinie weiterhin im Fokus stehen. Sollte ein Sprung über den Average gelingen, gelte es zu beachten, dass ein gültiges Handelssignal erst dann entstehen würde, wenn der Durchschnitt keine fallende Tendenz mehr aufweise. Zudem würden der bei lediglich 15,96 notierende ADX und die nicht idealtypischen Verläufe bei verschiedenen Oszillatoren das Gesamtbild trüben. (02.04.2019/ac/a/m)

