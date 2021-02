Der Industriedienstleister Bilfinger habe 2020 unter der Corona-Krise gelitten. Bei einem Umsatzrückgang um 20% auf 3,461 Mrd. EUR sei das bereinigte operative Ergebnis um 81% auf 20 Mio. EUR eingebrochen. Mit den jetzt veröffentlichten Zahlen habe Bilfinger die eigenen Ziele erreicht. Für 2021 werde mit deutlichen Steigerungen von Umsatz und bereinigtem EBITA gerechnet.



Walt Disney habe mit seinem Streamingdienst die Folgen der Coronavirus-Pandemie abfedern können und einen besseren Umsatz erzielt als von Experten erwartet. Der Unterhaltungsriese habe einen Umsatzrückgang in Q1 auf 16,3 Mrd. USD von 20,9 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum bekannt gegeben. Analysten hätten mit 15,9 Mrd. USD gerechnet. Der Streamingdienst Disney+ zähle inzwischen knapp 95 Millionen Kunden.



ArcelorMittal habe in Q4/2020 bei einem Umsatz von 14,184 (15,514) Mrd. USD ein EBITDA von 1,726 Mrd. USD erzielt und damit besser abgeschnitten als erwartet.



Bei der Zurich Insurance Group hätten Schäden durch die Corona-Krise und Naturkatastrophen den Gewinn im abgelaufenen Jahr gedrückt. Unter dem Strich hätten 3,834 (4,147) Mrd. USD zu Buche gestanden.



Die EU-Kommission erwarte in ihrer aktuellen Prognose im Frühjahr wieder Wachstum, was den Euro ein wenig unterstützt habe.



Die Kürzung der Nachfrageprognose durch die IEA habe den Höhenflug der Ölpreise erst einmal beendet. Die IEA habe die Jahresprognose um 200.000 Barrel je Tag reduziert und dies mit den anhaltenden Beschränkungen durch die Corona-Pandemie begründet. Gold sei erneut weitgehend unverändert geblieben. (12.02.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der DAX ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 , +0,77%) hat die 14.000 Punkte-Marke zurückerobert, so die Analysten der Nord LB.Aussagen des US-Notenbankpräsidenten Powell über die US-Inflationserwartung hätten die Anleger wieder zuversichtlicher gestimmt, habe es auf dem Parkett geheißen. Die verlängerten corona-bedingten Lockdown-Maßnahmen in Deutschland hätten keine besonderen Marktimpulse ausgelöst. Der MDAX sei um 1,29% gestiegen.Die US-Börsen hätten uneinheitlich geschlossen. Einen Grund für größere Rücksetzer gebe es aber nicht. Die Aussicht auf billionenschwere Corona-Staatshilfen, die längerfristig ultra-lockere Geldpolitik der US-Notenbank FED und ermutigende Firmenbilanzen würden für eine positive Grundstimmung sorgen. Nikkei 225 notiere nach dem Feiertag etwas leichter bei 29.520,07 Punkten.Volkswagen ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) wolle seine Kompetenzen in der Entwicklung automatisierter Fahrfunktionen ausbauen und dazu eine gemeinsame Plattform mit Microsoft aufbauen. Ziel sei es, durch die Kenntnisse des US-Konzerns im Bereich Cloud Computing und Software Engineering die Bereitstellung von Anwendungen zu beschleunigen, habe es geheißen. Dabei gehe es um die Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen und automatisierten Fahrfunktionen.