Ausblick: Der DAX könnte sich nach dem kräftigen Kursanstieg der Vormonate mit der langen Seitwärtsphase in einer großen Umkehrformation befinden. Auch mit Hinblick auf den Monatschart, wo der DAX zuvor mit dem Verlaufshoch bei 13.425 Punkten am Fibonacci-Fächer nach unten abgeprallt sei.



Die Short-Szenarien: Der Index falle unter die Signalmarke von 13.045/13.050 Punkten und durchbreche den 50er EMA nach unten. In der Folge wäre dann mit einem weiteren Kursrückgang zur psychologisch wichtigen Marke von 13.000 Punkten sowie zur nächsten großen Unterstützung bei 12.800 Punkten zu rechnen. Unter 12.800 Punkten dürfte der DAX das nächste offene Gap bei 12.495 Punkten anlaufen. Gehe es noch tiefer, dürften die Bären Kurs auf das tiefe offene Gap bei 12.202 Punkten nehmen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich über dem 50er EMA halten und in der Folge Kurs auf das Verlaufshoch vom 16. Dezember bei 13.425 Punkten nehmen. Gelinge hier ein Durchbruch nach oben, dürfte das Allzeithoch vom Januar 2018 bei 13.596 Punkten angelaufen werden. (02.01.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX bewegt sich weiterhin seitwärts und pendelt seit Anfang November weitgehend in einer Spanne zwischen etwa 13.050 und 13.350 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Abwärtskorrekturen seien von den Bullen in der Extension spätestens im Bereich des 50er EMA aufgefangen worden, der als Signalmarke für den kurzfristigen Kursverlauf diene. Solange der DAX über dem 50er EMA bei aktuell 13.045 Punkten verlaufe, sei mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Bei Notierungen unter dem 50er EMA würde sich die Lage eintrüben und weitere Abwärtsdynamik zu erwarten sein. Der DAX sei am Montag bei 13.249 Punkten aus dem Handel gegangen, sei außerbörslich aber noch kräftig bis 13.120 Punkte abgesackt. Die Lage im DAX kippe langsam.