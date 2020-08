Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die guten Vorgaben hat der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern in einen Spurt über die jüngsten Hochpunkte bei 12.800 Punkten ummünzen können, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Besonders bemerkenswert sei, dass der Signalgeber mit einem Aufwärtsgap bei 12.753/12.803 Punkten vollzogen worden sei. Für heute würden die Vorgaben bescheidener ausfallen, so dass es zunächst zu einem Pullback in Richtung der genannten Ausbruchsmarken kommen dürfte. Unter Tradinggesichtspunkten definiere die beschriebene Kurslücke in jedem Fall eine erste wichtige Rückzugszone. Das Tageshoch bei 13.046 Punkten habe das Aktienbarometer gestern allerdings nicht über die Ziellinie retten können. In der Konsequenz sei den deutschen Standardwerteneine Rückkehr in den alten Erholungstrend seit Dezember 2018 (akt. bei13.007 Punkten) verwehrt geblieben. Eine erfolgreiche Weichenstellung würde der eingeschlagenen Aufwärtsbewegung zusätzlichen Nachdruck verleihen. Dann rücke auch das Verlaufshoch vom 21 Juni bei 13.314 Punkten wieder in den Fokus. Dieses Level markiere den Auftakt zur großen Kurslücke von Februar, welche sich bis 13.501 Punkte erstrecke. Rückenwind komme unverändert aus Übersee, wo Dow Jones® und Dow Jones Transportation® bereits neue Bewegungshochs hätten verbuchen können. (12.08.2020/ac/a/m)



