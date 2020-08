Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach einem vergeblichen Versuch am Vortag schaffte der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern per Tagesschlusskurs die Rückeroberung der 13.000er-Marke, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Für charttechnisch bedeutender würden die Analysten allerdings die Rückkehr in den alten Erholungstrend seit Dezember 2018 (akt. bei 13.014 Punkten) halten. Letzteres sorge nochmals für ein zusätzliches Ausrufezeichen hinter dem eingeschlagenen Aufwärtsimpuls. Damit rücke das Verlaufshoch vom 21. Juni bei 13.314 Punkten mehr und mehr in den Mittelpunkt. Diese Marke definiere gleichzeitig den Auftakt zur großen Kurslücke von Februar, welche sich bis 13.501 Punkte erstrecke. Danach stünde als nächster (und letzter) Widerstand bereits das bisherige Allzeithoch bei 13.795 Punkten zur Disposition. Das Zeitfenster, um die angeführten Barrieren ins Visier zu nehmen, bleibe unter saisonalen Gesichtspunkten noch bis Anfang September günstig.



Auch das Sentiment stehe einer Fortsetzung der Rally (noch) nicht entgegen. Zwar habe sich Stimmung gemäß der jüngsten AAII-Erhebung verbessert, doch die Bullen (30%) seien im Vergleich zu den Pessimisten (42%) weiterhin der Unterzahl. Als kurzfristige DAX®-Absicherung sei unverändert das jüngste Aufwärtsgap bei 12.753/12.803 Punkten prädestiniert. (13.08.2020/ac/a/m)



