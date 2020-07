Ausblick: Vorbörslich notiere der DAX am frühen Donnerstag aber wieder deutlich tiefer im Bereich von 12.835 Punkten. Trotz des Anstiegs vom Vortag gehe die lange Seitwärtsbewegung damit zunächst weiter.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne am heutigen Donnerstag direkt weiter ansteigen und im Tagesverlauf die Marke von 13.000 Punkten anlaufen und überbieten. Gelinge hier ein nachhaltiger Durchbruch nach oben, könnten die Bullen Kurs auf die noch offene Kurslücke bei 13.500 Punkten vom 21. Februar nehmen. Darüber dürfte dann das Allzeithoch bei 13.795 Punkten folgen.



Die Short-Szenarien: Auf der Unterseite stehe die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei aktuell 12.700 Punkten im Fokus. Werde diese nach unten durchbrochen, könnte sich nach der langen Seitwärtsbewegung schnell stärkere Abwärtsdynamik entwickeln. Die Zielzone der Bären wäre dann wohl die massive Unterstützung bei 12.000 Punkten. Mit einer langen Abwärtsbewegung wäre mit Kursen unter dem 200er EMA bei 11.917 Punkten zu rechnen. (16.07.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX bewegt sich weiterhin im steigenden Trendkanal und konnte dessen untere Begrenzung in der Vorwoche mit den Tiefpunkten bei 12.416 Punkten vom 10. Juli und 12.535 Punkten vom 14. Juli bestätigen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nachdem der DAX am Dienstag bei 12.697 Punkten aus dem Handel gegangen sei, habe der Leitindex am Vortag direkt mit einer Aufwärtskurslücke bei 12.812 Punkten eröffnet. Ein Sprung von über 100 Punkten. Dies unterstreiche einmal mehr die enorme Volatilität im DAX, der in den vergangenen Wochen überdurchschnittlich oft mit einer Aufwärts- oder Abwärtskurslücke in den Handel gestartet sei. Im Tageshoch habe der DAX dann 12.999 Punkte erreichen können und sei damit nur knapp an der psychologisch wichtigen Marke von 13.000 Punkten gescheitert. Hier verlaufe aktuell die obere Begrenzung des fallenden Trendkanals.