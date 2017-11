Der DAX sei heute morgen bei 13.001 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiere damit 27 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung gestern morgen, aber 7 Punkte unter dem TS von gestern Abend.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über der 13.010-Punkte-Marke zu etablieren. Gelinge dies, so wären die 13.033/35, die 13.041/43 und dann das TH von gestern die ersten Anlaufziele auf der Oberseite. Komme es bei 13.051 Punkten zu keinen Rücksetzern, könnte der DAX dann die 13.065/67, die 13.078/80 und dann die 13.093/95 Punkte erreichen. Könne sich der DAX über die 13.093/95 Punkte schieben, so wären die 13.103/05, die 13.124/26, die 13.134/36, die 13.152/54 und die 13.166/68 Punkte weitere Anlaufziele. Hätten die Aufwärtsbewegungen einen dynamischen Charakter, könnte der DAX auch die 13.178/80 bzw. die 13.191/93 Punkte erreichen.



Könne der DAX sich heute nicht über der 13.010-Punkte-Marke etablieren, so könnten die Rücksetzer die 12.992/90, die 12.977/75 und dann die 12.962/60 bzw. die 12.952/50 Punkte erreichen. Im Bereich der 12.962/50 Punkte hätte der DAX Gelegenheit sich zu stabilisieren und zu erholen. Eventuell benötige er mehrere Anläufe, sich von diesem Level wieder nach Norden abzustoßen. Gelinge die Stabilisierung aber nicht, wäre mit weiteren Abgaben zu rechnen, die bis 12.938/36, bis 12.920/18 Punkte und dann weiter bis zum TT von gestern gehen könnten. Unter der 12.905-Punkte-Marke kämen dann die 12.888/85, die 12.869/67 und die 12.848/46 Punkte als Anlaufziele in Betracht.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 13.014/79 als auch bei 13.104/41/70/90 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 13.207/24/64/93 als auch bei 13.302/31 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 12.943/30/10 als auch bei 12.885/46/27/13 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 12.783/37 als auch bei 12.701 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/aufwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



13.078 (13.125) bis 12.988 (12.950) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (24.11.2017/ac/a/m)





Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist gestern morgen bei 12.974 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de".Mit Aufnahme des Xetra-Handels sei es zunächst dynamisch abwärts gegangen. Der DAX habe sich erst bei 12.905 Punkten stabilisieren und erholen können. Diese Erholung sei in dynamischen Schüben bis an die 12.051 Punkten gegangen. Hier hätten die Bullen dann die Kraft verloren. Der DAX habe erneut unter die 12.500 Punkte zurückgesetzt, habe sich aber über der 12.950-Punkte-Marke stabilisieren und erholen können. Diese Erholung habe am Nachmittag dann an Kraft verloren. Der DAX sei bei 13.015 Punkten aus dem Xetra-Handel und auf dem gleichen Niveau aus dem Tageshandel gegangen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 13.035/37 Punkte weiter bis an die 13.049/51 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei exakt getroffen worden, das Setup habe damit perfekt gepasst. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 12.923/20 Punkte knapp an das nächste Anlaufziel bei 12.904/02 Punkten gegangen. Dieses Ziel sei um 1 Punkt verfehlt worden.TH: 13.051 (Vortag 13.191)/ TT: 12.905 (Vortag: 12.967)/ Xetra-Schluss: 13.008 (Vortag: 13.015)/ Range: 146 Punkte (Vortag: 224 Punkte)Abgleich der Range (erwartet/Ist): Hoch: 13.049/13.051/ Tief: 12.888/12.905Der DAX habe sich gestern etwas erholen und die 13.000-Punkte-Marke verteidigen können. Ebenso habe er sich über dem April Hoch halten können. Das sei kurzfristig positiv. Es gelte aber nach wie vor, dass der DAX die EMA20 überwinden müsse, um weiteres Potenzial auf der Oberseite zu realisieren. Solange er es nicht schaffe, auf Tagesschlussbasis über die 13.190 Punkte zu kommen, solange könnten neue Tiefs angelaufen werden. Auf der Unterseite sollte der Bereich bei 12.955/40 Punkte auf Stundenschlussbasis halten. Gehe es darunter, könnte mindestens das TT von gestern erneut angelaufen werden.Ausblick für den heutigen Handelstag: