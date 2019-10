Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Von den Irrungen und Wirrungen rund um den Brexit zeigte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Montag unbeeindruckt, berichten die Analysten der Helaba.Am deutschen Aktienmarkt habe sich gestern auch eine mögliche Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China positiv ausgewirkt. Diese habe auf den Aussagen des chinesischen Vize-Ministerpräsidenten Liu He beruht. Er habe erklärt, dass beide Seiten in vielen Bereichen Fortschritte gemacht hätten, was zu einer Unterzeichnung eines Teilabkommens Mitte November führen könnte. Allerdings gelte es zu beachten, dass noch immer zentrale Streitpunkte wie beispielsweise der Schutz des geistigen Eigentums nicht geklärt seien. In den USA stünden heute weitere Unternehmensergebnisse auf der Agenda.Von charttechnischer Seite gebe es wenig neue Erkenntnisse, wenngleich die fünfte Kerze zur Komplettierung eines Fraktals nicht wie gefordert ausgefallen sei. Damit bleibe noch immer fraglich, was von dem grundsätzlich negativen, am Donnerstag ausgebildeten, "Gravestone Doji" zu halten sei, zumal eine Strukturprojektion bei 12.733 Punkten gestern nur geringfügig auf Schlusskursbasis habe überwunden werden können. Allerdings gelte es festzuhalten, dass der tertiäre und sekundäre Trend nach oben zeige und sich auch die Kennziffern bei den DAX-Werten mehrheitlich positiv darstellen würden. Insgesamt befänden sich sechs Titel in der Nähe des 52-Wochenhochs, 23 würden einen positiven DMI aufweisen, während 19 über der 200- und 22 über der 100-Tagelinie notieren würden. Interessant sei aber auch, dass gestern am deutschen Gesamtmarkt 22 neue Hochs erreicht worden seien, während acht Titel auf neue Tiefs abgerutscht seien. Die nächsten Widerstände für den DAX seien bei 12.814 und 12.886 zu finden. Unterstützung gehe von den Marken bei 12.733, 12.711 und 12.645 aus. (22.10.2019/ac/a/m)