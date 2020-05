Ausblick: Solange der DAX unter 10.600 Punkten notiere, sei im weiteren Verlauf mit fallenden Kursen zu rechnen.



Die Short- Szenarien: Der DAX befinde sich aktuell in einer kurzfristigen Aufwärtskorrektur im Abwärtstrend. Diese sollte unter 10.600 Punkte wieder auslaufen. In der Folge dürfte der DAX das Verlaufstief bei 10.160 Punkten vom 14. Mai nach unten durchbrechen und Kurs auf das offene Gap bei 10.097 Punkten nehmen. Gehe es tiefer, dürften die Bären zügig die psychologisch wichtige Marke von 10.000 Punkten unterschreiten. Darunter dürfte dann das nächste offene Gap bei 9.626 Punkten vom 03. April angelaufen werden. Langfristig wäre unter 10.000 Punkte auch mit einem Rücklauf zum Verlaufstief bei 8.255 Punkten vom 16. März zu rechnen. Sollte dieses unterschritten werden, rücke das langfristige Korrekturziel von 6.500 Punkten ins Visier der Bären.



Die Long-Szenarien: Die Bullen könnten wieder an Stärke gewinnen und die Marke von 10.600 Punkten zurückerobern. Darüber wäre dann ein erneuter Angriff auf die runde Marke von 11.000 Punkte zu erwarten. (18.05.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich seit Anfang April in einer Seitwärtsbewegung, weitgehend zwischen 10.300 und 11.000 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Das bisherige Verlaufshoch dieser Bewegung sei in einem Ausbruchsversuch nach oben bei 11.235 Punkten am 30. April markiert worden. Seitdem gehe es im DAX langsam wieder abwärts, wobei eine Reihe von tieferen Tief- und Hochpunkten ausgebildet worden sei. Am 13. Mai sei der DAX unter den wichtigen 50er EMA gefallen, was auf kurzfristig weitere Schwäche hindeute. Am 14. Mai sei der Index auch unter die wichtige Unterstützung bei 10.300 Punkten gesackt. Allerdings habe sich der Index im Tageshandel wieder erholen und bei 10.465 Punkten aus dem Handel gehen können. Derzeit bleibe der DAX weiter angeschlagen und kurzfristig im Abwärtstrend. Im Fokus für den weiteren Verlauf stehe die Marke von 10.600 Punkten.