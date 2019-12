Börsenplätze DATAGROUP-Aktie:



Xetra-Aktienkurs DATAGROUP-Aktie

59,80 EUR -1,64% (17.12.2019, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs DATAGROUP-Aktie

60,00 EUR +1,04% (18.12.2019, 09:04)



ISIN DATAGROUP-Aktie:

DE000A0JC8S7



WKN DATAGROUP-Aktie:

A0JC8S



Ticker-Symbol DATAGROUP-Aktie:

D6H



Kurzprofil DATAGROUP:



DATAGROUP (ISIN: DE000A0JC8S7, WKN: A0JC8S, Ticker-Symbol: D6H) ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Über 1.400 Mitarbeiter an 16 Standorten in Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen wie z.B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber über 330.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Kurz gesagt: We manage IT. Das Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around-" bzw. "buy and build"- Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil. (18.12.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DATAGROUP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die DATAGROUP-Aktie (ISIN: DE000A0JC8S7, WKN: A0JC8S, Ticker-Symbol: D6H) unter die Lupe.Der Markt für IT-Services verändere sich mit großer Geschwindigkeit. Die digitale Transformation sei in vollem Gange. Ohne externe Beratungsdienstleister sei dieser dynamische Wandel nicht zu gestalten. Unternehmen aus allen Branchen müssten daher auf die Hilfe von Profis zurückgreifen. Die Ausgaben für externe Beratung würden also weiter steigen. IT-Dienstleister dürften daher auch in Zukunft eine gute Entwicklung nehmen. Das gelte auch für die DATAGROUP.Mit der sog. Cloud Enabling Platform Corbox biete DATAGROUP den Kunden eine modulare Komplettlösung für das IT-Outsourcing, mit der alle wesentlichen IT-Aufgaben in mittelständischen Unternehmen abgedeckt würden. Vom Hotline-Service über Dienstleistungen rund um SAP bis hin zum Rechenzentrumsbetrieb und Sicherheitsthemen sei alles dabei.Die Aussichten seien gut. Immer mehr Kunden würden auf die Vorzüge der Cloud setzen und sich davon mehr Flexibilität und eine höhere Agilität in der Umsetzung der IT-Projekte erhoffen. Die gewonnenen Aufträge mit Kunden aus der Finanzindustrie, Messe München oder ARD würden zum organischen Umsatzwachstum beitragen. Hinzu kämen die Umsatzbeiträge der zuletzt zugekauften Gesellschaften UBL Informationssysteme und IT-Informatik.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link