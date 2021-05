Sollte der Ausfall über einen längeren Zeitraum andauern, könnte dies weitreichende Auswirkungen auf die Ölmärkte haben, die über die USA hinausgehen und auch Europa betreffen würden. Um die Versorgungslücke an der US-Ostküste zu schließen, könnte Europa beginnen, Benzin in die USA zu verschiffen. Inmitten der Beeinträchtigung könnte es auch Forderungen geben, den Jones Act auszusetzen. Das Gesetz schreibe vor, dass Waren, die zwischen US-Häfen verschifft würden, auf Schiffen transportiert werden müssten, die von US-Bürgern oder Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA gebaut, besessen und betrieben würden.



Präsident Joe Biden könnte sich auf eine Reihe von Notfallbefugnissen berufen, um die Versorgung der großen Städte und Flughäfen entlang der Ostküste sicherzustellen. Bislang würden einige Tanker zur vorübergehenden Lagerung von Benzin im US-Golf bereitgehalten, falls es zu einem längeren Ausfall kommen sollte. Händler könnten damit beginnen, Ersatzlieferungen zu beschaffen. Die Möglichkeit, Gas per Schiff über die Küste zu transportieren, könnte jedoch durch strengere Vorschriften von nicht-amerikanischen Schiffen beeinträchtigt werden. Colonial Pipeline arbeite einen Plan für den Neustart aus und das Weiße Haus habe eine behördenübergreifende Task Force eingerichtet, um den Störfall zu beheben. Pipelines würden aufgrund ihrer zentralen Rolle für die US-Wirtschaft ein wichtiges Thema bleiben.



Der Stillstand bei Colonial könnte den Benzinpreisen Rückenwind verleihen, der zu einer Zeit der höchsten Nachfrage nach Benzin komme. Dies geschehe zu einem Zeitpunkt, an dem die diesjährige Autofahrersaison in den USA beginne. Der Bedarf an Kraftstoffen, einschließlich Benzin und Flugzeugtreibstoffen, steige mit der Rückkehr der Bürger zur Arbeit, da die Einschränkungen aufgehoben worden seien. Die Benzinvorräte würden sich seit März auf einem Viermonatstief bewegen, während die Dieselbestände knapp über dem Fünfjahresdurchschnitt für diese Jahreszeit liegen würden. Angesichts der Ungewissheit über die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Unterbrechung der kritischen Infrastruktur in einer Zeit steigender Nachfrage, könnten die Benzinpreise für einen längeren Zeitraum erhöht bleiben. (10.05.2021/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Colonial Pipeline Co. musste am Freitag aufgrund eines Ransomware-Angriffs, der einige seiner IT-Systeme betraf, den Betrieb einstellen, so Aneeka Gupta, Director, Research bei WisdomTree.Der Lieferant von Benzin, Diesel und Flugzeugtreibstoff für die US-Ostküste sei die größte US-Ölprodukt-Pipeline (mit einer Kapazität zum Transport von 2,5 Millionen Barrel Benzin und anderen Ölprodukten pro Tag) und sei für mehr als zwei Tage geschlossen worden. Da nicht klar sei, wann die volle Kapazität der Pipeline wiederhergestellt sein werde, würden die Rohölpreise zusammen mit den Benzinpreisen steigen. Dies habe dazu geführt, dass der Crack-Spread von US-Benzin gegenüber WTI-Rohöl auf 62,4 US-Dollar pro Barrel gestiegen sei.