Börsenplätze CureVac-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CureVac-Aktie:

32,81 EUR -12,35% (12.10.2021, 15:27)



NASDAQ-Aktienkurs CureVac-Aktie:

43,17 USD -1,37% (11.10.2021, 22:00)



ISIN CureVac-Aktie:

NL0015436031



WKN CureVac-Aktie:

A2P71U



Ticker-Symbol CureVac-Aktie:

5CV



NASDAQ-Symbol CureVac-Aktie:

CVAC



Kurzprofil CureVac N.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (12.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tübinger Biotech-Unternehmens CureVac N.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) unter die Lupe.CureVac lasse den Corona-Impfstoffkandidaten der ersten Generation, CVnCoV, endgültig fallen. Der Fokus solle sich fortan auf die Impfstoff-Aktivitäten des Vakzins der zweiten Generation richten, der in Zusammenarbeit mit dem britischen Pharma-Riesen GlaxoSmithKline entwickelt werde.Dem Vernehmen nach werde CVnCoV aus der behördlichen Prüfung zurückgezogen. Als Grund führe CureVac eine "mögliche Überschneidung" mit den Zulassungsplänen für den Corona-Impfstoffkandidaten der zweiten Generation auf.CureVac erwarte, dass CVnCoV frühestens in Q2/2022 eine Zulassung erhalten könnte. "Zu diesem Zeitpunkt erwarten CureVac und GSK jedoch, dass die Kandidaten des Impfstoffprogramms der zweiten Generation eine fortgeschrittene Phase der klinischen Entwicklung erreicht haben", heiße es weiter im Rahmen der Pressemitteilung.CureVac verliere mit der Entscheidung weiteres Vertrauen. Erst Mitte September habe die Gesellschaft mit der Verschlankung des europäischen Netzwerks zur mRNA-Herstellung keine positiven Signale gesendet.DER AKTIONÄR führt den hochspekulativen Impfstoff-Wert derzeit nicht auf der Empfehlungsliste, so Michel Doepke. (Analyse vom 12.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link