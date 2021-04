Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: CureVac.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens CureVac N.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) unter die Lupe.CureVac gebe auch in der Schweiz Gas. Wie das Unternehmen heute bekannt gegeben habe, starte in der Schweiz das rollende Zulassungsverfahren für CVnCoV, dem mRNA-basierten Covid-19-Impfstoffkandidaten des Unternehmens. Der Zulassungsantrag sei bei Swissmedic eingereicht worden, der Schweizerischen Zulassungs- und Aufsichtsbehörde für Arzneimittel und Medizinprodukte und damit auch für Impfstoffe.CureVac habe das erste Datenpaket für seinen Covid-19-Impfstoffkandidaten CVnCoV bereits eingereicht, heiße es in einer Mitteilung des Unternehmens. Swissmedic werde diese Daten gemäß den Anforderungen an Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit im Hinblick auf eine mögliche Marktzulassung des Impfstoffkandidaten von CureVac in der Schweiz prüfen. Durch dieses Verfahren könne die Zeit bis zur Genehmigung verkürzt werden."Die Schweiz ist ein bedeutender Markt für CureVac, nicht nur in Bezug auf CVnCoV", habe Dr. Antony Blanc, Chief Business Officer (CBO) & Chief Commercial Officer bei CureVac, gesagt. "Zusammen mit Deutschland und Österreich ist die Schweiz eines von drei Ländern, für die CureVac exklusive Kommerzialisierungsrechte für Produkte hält, die aus der breit angelegten Partnerschaft mit GlaxoSmithKline plc (GSK) für Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten sowie für Covid-19-Impfstoffe der zweiten Generation entstehen. Nach Gründung einer Niederlassung in Basel im März 2021 haben wir in der Schweiz nun den nächsten entscheidenden Schritt in Richtung eines zeitnahen Markteintritts getan. Dieser folgt auf unsere Zulassungsbemühungen für das Gebiet der Europäischen Union."Im Februar 2021 habe CureVac das rollende Zulassungsverfahren für CVnCoV bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) gestartet und erwarte abhängig von den klinischen Daten die Zulassung für die EU im laufenden zweiten Quartal 2021."Der Aktionär" hat die Aktie von CureVac vor Kurzem neu zum Kauf empfohlen. Gewinne laufen lassen, rät Marion Schlegel. (Analyse vom 19.04.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link