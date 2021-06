Tradegate-Aktienkurs CureVac-Aktie:

47,995 EUR +0,64% (24.06.2021, 12:21)



NASDAQ-Aktienkurs CureVac-Aktie:

56,91 USD -2,05% (23.06.2021, 22:00)



ISIN CureVac-Aktie:

NL0015436031



WKN CureVac-Aktie:

A2P71U



Ticker-Symbol CureVac-Aktie:

5CV



NASDAQ-Symbol CureVac-Aktie:

CVAC



Kurzprofil CureVac N.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (24.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - CureVac: Zulassung des Corona-Impfstoffs rückt in weite Ferne - AktienanalyseSchwerer Rückschlag für CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC): Im Bemühen um die Markteinführung seines Corona-Impfstoffs musste das Pharmaunternehmen eingestehen, dass in einer Zwischenanalyse der laufenden zulassungsrelevanten 2b/3-Studienphase nur eine vorläufige Wirksamkeit von 47 Prozent gegen eine Corona-Erkrankung "jeglichen Schweregrades" erreicht worden sei, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Damit seien die Erfolgskriterien verfehlt worden. Sprich: eine Zulassung sei in weite Ferne gerückt. Schon in den vergangenen Wochen habe es immer wieder Verzögerungen gegeben. Doch die schlechten Daten seien schon ziemlich überraschend gekommen. In der Folge habe sich der Aktienkurs mehr als halbiert.CureVac-Vorstandschef Franz-Werner Haas habe mitgeteilt, man habe auf stärkere Ergebnisse in der Zwischenanalyse gehofft. Man setze die laufende Studie aber bis zur finalen Analyse fort. Die endgültigen Daten würden in "zwei bis drei Wochen" erwartet, dürften aber vermutlich kaum besser ausfallen. Angesichts der kräftigen Gegenreaktion der Aktie von rund 32 Euro auf in der Spitze fast 60 Euro scheinen sich Anleger an einen Strohhalm zu klammern: CureVac hofft auf eine Zulassung im kommenden Jahr für einen so genannten mRNA-Impfstoff der zweiten Generation gegen Virus-Varianten, den der Konzern in Zusammenarbeit mit dem britischen Pharmakonzern GlaxoSmithKline entwickelt, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Die vorklinischen Ergebnisse seien vielversprechend habe es geheißen, die klinischen Studien hierzu sollten in etwa drei Monaten beginnen. Vor allem institutionellen Anlegern dürften da aber der Geduldsfaden reißen.Spekulative Naturen können den Rebound zum Aufbau einer Short-Position nutzen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 24/2021)Börsenplätze CureVac-Aktie: