Kurzprofil CureVac B.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (20.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tübinger Biotech-Unternehmens CureVac B.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) unter die Lupe.Erst seit Mitte August sei das niederländische Biotech-Unternehmen CureVac an der US-Börse gelistet, doch schon jetzt zeichne sich ein extrem spannendes Chartbild ab. Aktuell befinde sich die Aktie aufgrund der Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff im Höhenrausch. Werde jetzt dieses Kaufsignal ausgelöst, würden weiter Kursgewinne locken.Am 14. August sei CureVac zu einem Ausgabepreis von 16 Dollar an die Börse gegangen. Bereits am Folgetag habe die Aktie mit 430 Prozent im Plus gestanden und damit ein Rekordhoch bei 85 Dollar markiert. Der Wert habe jedoch dieses hohe Preisniveau nicht halten können und sich innerhalb von einem Monat halbiert.Nachdem der Kurs bei rund 43 Dollar seinen Boden gefunden habe, habe er zu Beginn des Monats erneut zum Höhenflug angesetzt. Am Montag habe er mit Kursen bis 85,68 Dollar sogar das bisherige Rekordhoch getoppt. Die letzten Tage habe sich die Aktie aber wieder etwas schwächer gezeigt und sich zwischen 70 und 78 Dollar bewegt.Beim Chartbild der CureVac-Aktie zeichne sich aktuell eine stark bullishe Chartformation ab. Trader setzten sich an den genannten Marken auf die Lauer, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur CureVac-Aktie. (Analyse vom 20.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link